Исчезнувшая при загадочных обстоятельствах сумка Малыгина с деньгами нашлась

Как сообщает портал nra.lv со ссылкой на pietieк.com в сфере последних событий по дележке наследства она была очень важна. Дело в том, что перед своей смертью Валерий Малыгин планировал отправиться в поездку вместе со своей женой Элиной Малыгиной. В сумке находились его документы, кредитные карточки, а также денежная сумма наличными. После ухода Малыгина она пропала.

В присутствии адвоката старшей дочери Алдиса Пауниньша она была найдена в доме, где на данный момент хозяйкой явлляется дочь Ирина. На розыске сумки настаивала вторая жена Сигне Балдере-Силдедзе в рамках инициированного ею процесса по защите наследства.

Стоит отметить, что женщина начала процесс, так как

считает, что оставленное Малыгиным может «быть пущено по ветру» и его третья младшая дочь Анна Эмииля ничего не получит.

Интересно, что против действий по защите наследства выступают обе старшие дочери бизнесмена. Ника Савельева даже обратилась в суд, однако претензия была отклонена.

Как уже сообщал наш портал, вдова умершего в декабре предпринимателя Валерия Малыгина Элина Малыгина потребует себе неотъемлемую часть наследства.

В оглашенном завещании Малыгина были упомянуты три его дочери, в том числе две совершеннолетних, а вдова упомянута не была. По словам адвоката, завещание Малыгин составлял до женитьбы на Элине, и теперь по закону вдова может претендовать на неотъемлемую часть наследства.

Согласно завещанию Малыгина, доли в предприятиях АО «Olainfarm» и ООО «Olmafarm» наследуют в равных частях его дети. Вдова, наряду с детьми, является неоспоримым наследником.