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Страны Балтии будут автоматически признавать дипломы вузов друг друга

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

В будущем дипломы высших учебных заведений балтийских стран будут признаваться автоматически - без отдельной оценки.

Литва, Латвия и Эстония завершают согласование межправительственного соглашения об автоматическом признании квалификаций, связанных с высшим образованием.

Договор планируется подписать в июне.

Как сообщил глава комитета по вопросам образования и науки Литвы Эугениюс Йовайша, после вступления в силу договора люди, закончившие вузы в Латвии, Литве или Эстонии, смогут поступать на более высокую ступень обучения и трудоустраиваться в другой стране без дополнительной апробации дипломов.

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