Сестра пропавшей в Индии латышки: «Я без нее никуда не уеду»

Сестра пропавшей в Индии гражданки Латвии в интервью ирландскому изданию Irish Sunday Mirror призналась, что домой вернется только тогда, когда найдет сестру. Латышка, уже многие годы проживавшая в Ирландии, 14 марта вышла из центра аюрведы в штате Керала и до сих пор не найдена.

«Без нее я не уеду», - заявила Илзе Скромане изданию Irish Sunday Mirror.

«С тех пор, как она пропала, прошло уже три недели и пять дней, но мы не перестанем ее искать», - признает сестра. «В первые дни полиция не воспринимала дело серьезно и не проводила должного поиска, а на десятый день была создана специальная команда следователей».

Как сообщалось, 33-летняя Лига Скромане пропала в Керале 14 марта. В Индию женщина, страдающая депрессией, прибыла для лечения в аюрведическом центре вместе с сестрой Илзе Скромане. Без ведома сестры Лига покинула центр, и с тех пор о ее судьбе ничего неизвестно. Водитель тук-тука рассказал полиции, что отвез Лигу на курорт неподалеку, но и там полиции не удалось отыскать молодую женщину.

«Ее видели гуляющей по пляжу, но никто не видел, как она ушла. На пляже многолюдно уже с самого утра. Там много туристов. Есть люди, торгующие кокосовым молоком. Это не тихий пляж», - рассказала сестра.

Хотя Лига и страдала депрессией, сестра считает, что она не была в таком состоянии, чтобы причинить себе вред. Илзе рассказала, что сестра страдала бессонницей, плохо сказавшейся на ее здоровье, но с момента прибытия в Индию она стала хорошо спать и ее состояние улучшилось.

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«Я не вернусь в Ирландию без сестры», - сказала Илзе Скромане. «Нашим родителям в Латвии очень тяжело. Самое трудное - это быть в неведении, но я говорю с ними каждый день. Я верю, что если мы продолжим искать, мы что-то найдем."

Семья Лиги Скромане ранее заявила, что, возможно, женщина могла быть похищена.