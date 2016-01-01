Комфорт любой ценой: на какие ухищрения идут сотрудники полиции ради парковки в центре?

Как известно, в Риге на улице Гоголя находится участок Госполиции. Стражи порядка оставляют автомобили на специально резервированных местах, однако, как указывают жители окрестных домов, некоторые оккупируют и дворы, в которым парковаться разрешено только самим жильцам.

При въезде во двор стоит указатель: только с разрешениями на парковку на Гоголя 7 и Тимотея 1. Однако здесь паркуются и трафарированные авто и странные нетрафарированные, на панели которых не выложен соответствующий пропуск, сообщает передача Bez Tabu.

Valsts policijas darbiniece, iespējams, vilto caurlaidi un nekaunīgi novieto automašīnu neatļautā vietā

Команда журналистов прибыла на место и увидела уже знакомый автомобиль Audi - о нем сообщалось еще в 2016 году. На тот момент он катался без техосмотра (целых 4 года!), кроме того он попадал в ДТП. Журналисты тогда узнали, что ездит на машине одна из сотрудниц Госполиции. На момент съемки он был припаркован во дворе со специальным для этого разрешением. Однако качество документа было сомнительным.

Расположен на панели он так, что его номер увидеть невозможно, кроме того не видна маркирующая наклейка и цвет печати подозрительно блеклый в сравнении с остальными, официальными пропусками. У журналистов закралась мысль, что он - подделка.

Съемочная группа встретила водительницу, однако так ускорила шаг в сторону дверей полицейского участка и отказалась ответить на вопросы.

В свою очередь начальник полиции порядка Латгальского участка Риги Эгилс Эзилс заявил, что более подробную информацию он не сможет предоставить, пока не получены объяснения от женщины. При этом он напомнил, что трафарированным машинам разрешено стоять в запрещенных местах и в случае необходимости нарушать ПДД.

Он призвал жителей сообщать, если оставленные машины во дворе им мешают.