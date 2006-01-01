Количество молодежи в Латвии за 18 лет: минус 230 тыс. человек

Количество молодежи в Латвии с 1990 года уменьшилось на 230 тыс. человек, рассказала на совещании работников самоуправления, занятых проблемами молодежи, эксперт Министерства образования и науки по молодежной политике Алма Брункмане.

Если в 1990 году в Латвии было 480,6 тыс. жителей в возрасте с 13 до 25 лет, то сейчас - 250,741 тыс. Самое резкое уменьшение численности молодежи было с 2006 года.

В 2017 году доля молодежи в Латвии была самой маленькой начиная с 1990 года и достигала всего 13%. В 2006 году молодым был каждый пятый житель Латвии.

71 692 молодых людей проживает в Риге, 46 653 - в ее окрестностях, по 35 000 - в Курземе и Латгале, 32 000 - в Земгале и примерно 28 000 молодых людей проживает в Видземе.

Больше всего молодежи в городах, меньше всего - в Сейском, Руцавском, Мерсрагском, Алсунгском и Балтинавском краях.