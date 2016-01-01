Из-за новых правил могуть не открыться летние кафе. Убытки каждого до 145 тыс евро

Латвийская ассоциация ресторанов (LRB) призывает внести поправки в «Правила о пожарной безопасности». Владельцы ресторанов и кафе просят о переходном периоде, за который предприниматели могли бы адаптировать и не останавливать уличную торговлю и установку летних террас.

Лето для владельцев ресторанов самое прибыльное время года. Большинство клиентов предпочитают присесть с напитком на улице, а не в закрытом помещении.

Согласно подсчетам Латвийской ассоциации ресторанов, если кафе отказывают в возможности открыть террасу, то типичные потери для рижского заведения увеличатся на 145 000 евро в год.

Владельцы ресторанов акцентируют, что именно летом самый лучший сезон для их деятельности.

За три жарких плодотворных месяца предприниматели покрывают зимние убытки и долги по налогам.

Прибыль приносят местные посетители и, конечно же, туристы. Если предпринимателям не разрешат открыть уличные кафе, то многих ожидает банкротство.

Ассоциация ресторанов указывает, что такая ситуация создалась в результате того, что рижское самоуправление, Рижская стройуправа и Государственная пожарно-спасательная служба решили вдруг, без переходного периода, за несколько месяцев до начала летнего сезона, применить правила Кабинета министров О пожарной безопасности от 1 сентября 2016 года.