Вечером в понедельник возможна гроза; во вторник значительно похолодает

В понедельник вечером Латвию с юго-запада начнут пересекать дождевые и грозовые облака, сообщает агентство ЛЕТА.

Поздним вечером и в ночь на вторник на большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с интенсивными ливнями, возможны также град и сильные порывы ветра.

Будет дуть преимущественно слабый ветер, что позволит местами сгуститься туману. Температура воздуха ночью опустится до +1..+9 градусов. Подобная температура сохранится на протяжении всего дня, лишь в южной части страны местами потеплеет до +13 градусов.

Во вторник ожидается преимущественно облачная погода, на востоке возможны небольшие дожди. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду.