В Латгалии просят о выходном в день приезда папы римского

Инициатива о выходном дне в Латгале в день визита папы римского Франциска может быть поддержана, но решать этот вопрос нужно на уровне самоуправлений, а не правил Кабинета министров, сказал агентству ЛЕТА госсекретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс.

Министерство понимает важность визита, особенно для жителей Латгале, но, возможно, следует искать другие решения, например, местные самоуправления могли бы с предпринимателями договориться о том, чтобы день визита Папы Римского сделать выходным.

Кабинет министров может принять правила, чтобы день стал выходным для работников государственных учреждений, но не может заставить предприятия ввести выходной, сказал Алликс.

Если все же решено будет внести изменения на уровне Кабинета министров, Минблаг обещает рассмотреть данный вопрос вместе с правительством.

Как сообщалось, Латгальский регион планирования будет просить у правительства предусмотреть выходной в день визита в Латвию папы римского 24 сентября, рассказал агентству ЛЕТА председатель Краславской думы Гунар Упениекс.

По его мнению, выходной важен, чтобы люди могли посетить Аглонскую базилику в день визита папы. Выходной можно дать с условием, что его придется отработать.