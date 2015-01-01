Выступающие против российского режима русские Латвии решили объединиться

В ближайшее время в Латвии планируется учредить Ассоциацию поддержки русского гражданского общества и русских эмигрантов, в которую объединятся лояльные к Латвии русские и лица, выступающие против российского политического режима.

Координатор инициативной группы - публицист Дмитрий Савин, который в 2015 году по политическим соображениям оставил Россию и в 2016 году получил в Латвии статус беженца. Он рассказал, что в инициативную группу входят как русскоязычные жители Латвии, так и представители российской политической эмиграции.

Цель организации - объединить лояльных к Латвии русских и поддержать гражданское общество в России.

Как заявила инициативная группа, уже с первых лет независимости в Латвии сложилась «странная и несправедливая ситуация», когда от имени всех русских Латвии выступают «советские реваншисты и прокремлевские структуры, а голоса противников независимой Латвии воспринимаются как русские голоса».

«Эта ситуация неприемлема и обидна для многих живущих в Латвии русских людей, которые ощущают свою неразрывную связь с русской культурой и традициями не советского государства, а исторической России. Еще более неприемлема такая ситуация для политэмигрантов из России», - заявила инициативная группа.

«Все мы должны способствовать здоровой консолидации в среде русских и русскоязычных, организовать их взаимную коммуникацию, а также коммуникацию с остальным гражданским обществом Латвии», - заявили активисты.

Инициативная группа создана для решения вопросов, связанных с юридической регистрацией, и открыта для всех единомышленников. Возможно, ассоциация будет учреждена еще в этом месяце.