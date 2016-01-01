Центр для зависимых в Олайнской тюрьме - далеко не курорт

Несмотря на то, что часть общественности может считать, что центр для зависимых, размещенный в Олайнской тюрьме, по сравнению с обычной тюрьмой напоминает курорт, то это не так. Попавшим сюда приходится придерживаться дисциплины, самим стараться стать лучше и стать полноценными членами общества, говорит руководитель центра Санита Свеша.

Каждое отделение, в котором содержатся заключенные, немного отличается, каждое в своем цвете, со своим названием. Несмотря на то, что изначально не прогнозировалось, что будет интерес и со стороны женской тюрьмы, он есть, и в центре создано женское отделение.

В центре есть и контактные лица, которые находятся с заключенными почти все время. Они работают в две смены, перед следующей сменой встречаются, чтобы обсудить актуальное, как вели себя клиенты центра, над чем необходимо поработать.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Большую часть персонала центра образуют должностные лица, которые апробируют современные методы в работе с заключенными, создавая хорошие примеры практики для всей системы мест заключения в Латвии.

Сотрудники, отобранные для этой миссии, готовы реализовать профессиональные идеалы и поддержать цель профессии - помочь другому человеку остановиться на спаде и помочь подняться.

Благодаря новой инфраструктуре, заключенные могут отбыть наказание в терапевтических сообществах, персонал работает, соблюдая своеобразный принцип менторов - контактных лиц.

Сотрудники выполняют как функцию поддержки, так и контроля и выполняют единую миссию.

В отличие от обычной модели, каждому осужденному назначено лицо для поддержки из среды сотрудников, и это позволяет более широко применять индивидуальный подход к ресоциализации клиентов.

Центр - иллюстрация того, что наказание в виде лишения свободы - способ, как государство учит нарушителей умению жить самостоятельно без совершения преступлений, ранее указало Министерство юстиции.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

До этого в тюрьмах Латвии из-за устаревшей инфраструктуры было проблематично обеспечить зависимым заключенным изоляцию от наркотических и психотропных веществ, а также обеспечить предпосылки для работы по ресоциализации со специальными целевыми группами.

Окна здания не открываются, приток свежего воздуха обеспечивает система вентиляции. В помещениях отделения нельзя курить, с целью физической активности построен спортзал и благоустроено помещение с тренажерами.

Новый центр состоит из восьми небольших подотделов, которые позволяют содержать отдельный психологический микроклимат в любом из них.

Клиенты центра находятся в нем до одного года.

Руководство рассказывает, что сначала осужденного привозят в центр для зависимых и примерно месяц оценивают, это делает как психолог, так и контактное лицо. После этого собирается оценочная комиссия, которая вместе с руководителями отделений решает, в какую программу по ресоциализации попадает человек - atlantis или pathfinder. Программы позаимствованы у Норвегии и Польши.

Клиентам центра для зависимых нужно соблюдать строгий график - приходится вставать в определенное время, есть и тихий час днем, когда всем нужно находиться в камерах. Тихий час используют работники, чтобы проводить собрания.

Центру подходят не все осужденные, некоторым приходится отправляться обратно в тюрьму.

В центре поясняют, что так делается, если человек курит в запрещенных местах, если есть желание принести в центр тюремную культуру. Даже сквернословие может привести к тому, что придется возвращаться в тюрьму. Кроме того, осужденных отсылают обратно за применение физической силы по отношению к другим.

В обязательном порядке в центр никого не ведут, если человек сам не хочет выполнять указания и подчиняться, его отсылают обратно. Все происходит по добровольному принципу - если человек сам желает сюда попасть, он может записаться в тюрьме у координатора, тогда его оценят и, если он подходит, переводят сюда, поясняют сотрудники центра.

Работа в оценочном отделении - месте, куда осужденные попадают с самого начала, самая тяжелая, так как они попадают сюда прямо из тюрьмы, со своими проблемами, привычками. После этого большая часть понимает, что можно жить иначе, для них находят самую подходящую программу.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

В центре у них есть несколько помещений для занятий, есть и настольные игры с телевизором. Контактные лица находятся с осужденными почти все время, руководят занятиями, обучением, спортивными мероприятиями, наблюдают, чтобы соблюдались правила. Кроме того, людям доступна библиотека.

В камерах заключенные обычно живут по одному-два человека. В камерах не моджет быть телевизора, можно использовать лишь общий телевизор. Кроме того, камеры созданы так, что их очень легко обыскать. Клиентам нельзя пользоваться мобильными телефонами. В центре доступны стиральные машины, которые клиенты могут использовать. Никто за них белье не стирает.

Кроме того, несмотря на то, что еду им готовят, перекусы можно готовить самим - отделения оборудованы необходимыми устройствами.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

У клиентов центра есть возможность посетить капеллана. Это не принудительное мероприятия, но когда проходит служба, все, кто чувствует необходимость, могут остаться в отделении. При этом относительно большая часть использует возможность посетить службы, так как это коммуникация - в службах принимают участие люди из других отделений.

Принимая во внимание, что в помещениях центра нельзя курить, у входа в каждое отделение размещен шкафчик, где хранят сигареты и спички. Курить можно только на площадке для прогулок.

В центре есть «смирительная» камера. В ней мягкие стены и пол.

Если говорить о случаях, когда клиенты попадают в эту камеру, руководство центра вспоминает, что один клиент напал на сотрудника.

Ему надели наручники и закрыли на час, чтобы подумал и успокоился. В случае, если «смирительная» камера не помогает, его могут поместить в штрафную камеру, где он может просидеть до 15 суток.

Клиенты центра не только занимаются с психологами, их учат шить, изготавливать фигурки из пластилина. «Сначала было сопротивление - почему мне, взрослому мужчине, нужно таким заниматься? Но затем у них спрашивают - что ты будешь делать вместе со свом ребенком?» - отмечает руководитель центра.

У клиентов центра есть возможность освоить английский язык.

Говоря об уживании, руководство центра указывает - почти все сотрудники не носят форму.

Дело в том, что у многих осужденных плохой опыт общения с людьми в форме, им кажется, что они только для того, чтобы совершить какие-то репрессии.

После «выхода» из центра некоторые из осужденных присылают СМС-сообщения, пишут в Facebook, информируя, что у них началась свобода. Выражаются и слова благодарности. «Те, кто вышел на свободу и уже год не употребляют, - источник вдохновения для других, - жить иначе можно», - указывает руководство центра.

Есть и те, кто практически в первый же день после выхода попадают в поле зрения полиции - «отметили выход», совершили нарушение.

Общее финансирование проекта составляет 8 534 418,00 евро. 85% от общего финансирования программы софинансирует финансовый инструмент Норвегии, а 15% - госбюджет. Большая часть финансирования была использована именно для строительства Центра для зависимых - 5 382 801,06 евро с НДС.

Открытие центра в Олайнской тюрьме состоялось 5 октября 2016 года.