Что там за стенами Рижского центра наркологии и психиатрии?

Есть необъяснимая закономерность - во все времена, во всех уголках мира и народах около 2-3% населения страдают от психических заболеваний. Предлагаем заглянуть за железобетонный забор Рижского центра наркологии и психиатрии - старейшей психиатрической лечебницы в Балтии.

Рижский центр наркологии и психиатрии окружает железобетонный забор и только немногие знают, что на его просторной территории растут вековые дубы, разбит пруд, пригорки и возвышаются четыре здания, а вместе это охраняемый государством памятник культуры.

Все потому, что когда-то эту местность приглядел для царского сада Петер I и по его приказу здесь начали разбивать геометрический французский сад. Петер I вскоре скончался и на 100 лет сад пришел в запустение. Возродил его Александр I, увлекавшийся идеями просвещения и более гуманного отношения к душевнобольным. Его привлек прекрасный местный ландшафт и чистая речушка рядом.

Психиатрическая лечебница под своим первым именем «Больница Александровских высот» была открыта в 1824 году. На тот момент в заведении было предусмотрено место для 221 человека.

Тогда простые люди верили, что психические заболевания передаются воздушно-капельным путем или хватает просто взгляда больного, чтобы заразиться от него.

Представитель Психиатрической больницы Силва Бендрате говорит, что и сегодня много неверных представлений о их пациентах.

В 2014 году на 190-й юбилей лечебницы здесь был открыт музей истории психиатрии, а в 2016 в Ночь музеев больница впервые распахнула свои двери для посетителей. Типичный вопрос тогда был: «Как так? Нам что, не покажут пациентов? А зачем мы тогда пришли?».

Даже без особой рекламы, в ту ночь в больницу пришло более 3500 посетителей. По всей видимости, название клиники действует магнетическим образом.

Сейчас в Психиатрической больнице работают 940 сотрудников и в стационаре есть 430 спальных мест. 80% пациентов привозят на скорой помощи. В центре полным ходом проходит и научно-педагогическая деятельность, здесь же расположена кафедра Психиатрии и наркологии Рижского университета им. Страдиня, места для практики Медицинского факультета ЛУ и медицинский колледжей.

Наряду со старыми постройками, в 2014 году был открыт комплекс приема пациентов. Планируется, что на территории больницы появится и Рождественский сад и «тропинка ощущений». Сейчас с середины весны и по осень в центре пруда работает фонтан, как известно, струящаяся вода успокаивающе действует на пациентов. Здесь же неподалеку красуется скульптура Инты и Улдиса Бергов, возведенная в 1987 году. На пригорке - в самой высокой точке больницы, в единственном месте, где растут величавые дубы Петра I, запланирован сад летнего солнцестояния.