На автодороге Рига-Марупе начались масштабные строительные работы

Начались строительные работы на региональной автодороге Рига-Марупе (Р132). Работы ведутся на участке от 1,8 километра до 4,14 километра или на улице Даугавас в Марупе, сообщает агентство ЛЕТА.

Уже на этой неделе там начнут снимать старое покрытие, движение будет регулироваться светофорами.

«Latvijas valsts ceļi» указывает, что в результате перестройки автородорога получит элементы, соответствующие улице: тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и барьеры, освещение улицы, регулируемые светофорами перекрестки и закрытую систему водоотвода.

В рамках реализации проекта планируется сети электроподачи и связи, а также водопровода и канализации, а на перекрестке улицы Даугавас и Марупите гатве построят ротационное кольцо.

Завершить перестройку планируется в сентябре.