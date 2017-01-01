Неожиданное транспортное средство министра экономики Ашераденса

Согласно декларации о доходах министра экономики Арвила Ашераденса по 2017 году, ему принадлежит легковой автомобиль «УАЗ 31512» 1988 года выпуска, а в прошлом году за 15 700 евро министр приобрел Citroen DS5 2012 года выпуска.

Министр экономики Арвил Ашераденс в прошлом году больше всего доходов получил в виде процентов от AО Luminor Bank - 98 489 евро, свидетельствуют декларация министра о доходах в 2017 году.

Ашераденс также указал в декларации облигации на сумму 10 120 евро, инструмент денежного рынка на сумму 348 202 евро, государственные долговые обязательства на сумму 182 858 евро, инвестиции в фонды на сумму 118 евро.

Зарплата министра в прошлом году составила 60 428 евро, также он получил страховое возмещение в SEB Dzīvības apdrošināšana в размере 13 980 евро, Госказна выплатила ему проценты на сумму 10 500 долларов США, а компания Capitalia - на сумму 1320 евро. В латвийском филиале Nordea Bank министр получил проценты на сумму 3 евро.

Также Ашераденс в прошлом году задекларировал безналичные накопления в размере 4594 евро.

Министру принадлежат земля и строения в Ройском крае, земля и квартира в Риге, а в совместной собственности имеется земля в Лиелэзерской волости.

Долговых обязательств у Ашераденса нет, он выдал ссуду на сумму 9074 евро.