Министерство предписало отменить поправки РД, ограничивающие время задавания вопросов

Поправки к обязательным правилам Рижской думы, предусматривающие 20-мунутное ограничение на задаваемые депутатами вопросы, не соответствуют нормативным актам и должны быть отменены, считает Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР).

Как заявила пресс-секретарь главы МОСРР Каспара Герхардса Санта Валюма, к такому выводу министерство пришло, проанализировав поправки.

МОСРР пришло к выводу, что поправки противоречат закону о статусе депутата городской и краевой думы, так как ограничивают право депутатов участвовать в прениях и задавать вопросы. Также существует риск, что в течение 20 минут при рассмотрении законопроектов и 90 минут, отведенных на рассмотрение бюджета, 60 депутатов Рижской думы не смогут задать вопросы по конкретному проекту решения.

Необходимо также пересмотреть установленный лимит - минута и 30 секунд - на изложение депутатом своей мотивации при голосовании. Например, в Сейме на это отводится 5 минут.

26 марта Герхардс уже приостановил действие других поправок Рижской думы, которые предусматривали, что на заседании депутаты могут задавать не более трех вопросов.