Бедные дети! По вине учителя выпускникам придется еще раз писать экзаменационное сочинение

13 марта ученики 12-х классов сдавали экзамен по английскому языку. Одним из заданий было написание сочинения на специально заданную тему. Предлагаемые темы были размещены в системе онлайн, откуда в 12:15 их должны были взять экзаменаторы в каждой школе. В двух школах, расположенных в Скайсткалне и в Мадоне, руководство выдало ученикам чистые листы для сочинения, но не посмотрела и не назвала темы для них, в результате чего ученики написали свои мысли на свободно выбранную тему.

Критерии оценки экзамена предусматривают, что написанное «не по теме» оценивается в 0 пунктов.

Что теперь делать с работами учеников этих школ решала специальная комиссия Государственного центра содержания образования (VISC). В центре постановили, что ученикам, написавшим сочинения не на ту тему, будет разрешено писать сочинение еще раз в дополнительно назначенное время 13 июня. Писать сочинение придется в Риге. Отмечается также, что это необязательно. Но в противном случае, ученик получит 0 пунктов за это задание.

Центр признал, что виноваты в случившемся директора школ.

Похожий порядок, а именно, темы для сочинений в режиме онлайн — определены также и для экзаменов по латышскому языку и истории.

Директор Скайсткалнской средней школы Светлана Ваверниеце отметила, что во всем виновата новая система - раньше темы были в конвертах, а на этот раз нет. И хотя новый порядок был указан в инструкции, руководитель экзамена этого не заметил.

Такое недоразумение коснулось 10 учеников Скайсткалнской средней школы (Skaistkalnes vidusskolа) и 8 учеников Валлесской средней школы (Valles vidusskola), которые сдавали экзамен также в Скайсткалне, и 19 учеников Мадонской вечерней и заочной средней школы (Madonas Vakara un neklātienes vidusskolа).