Родители тройняшек получат от Рижской думы 4500 евро

Депутаты Комитета по социальным вопросам Рижской думы на заседании, состоявшемся во вторник, 10 апреля, поддержали предоставление единовременного пособия в размере 4500 евро семье, в которой родились тройняшки. Три девочки появились на свет 25 марта в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня. Это первая тройня, родившаяся в этом году в Риге.

Рижская дума предоставляет единовременное пособие по рождению ребенка всем семьям новорожденных в столице.

Размер пособия на одного ребенка составляет 150 евро. В свою очередь за появление на свет тройни самоуправление традиционно присуждает 4500 евро.

На выплату пособия, включая налоги, из резервного фонда самоуправления планируется выделить в общей сложности 5844,15 евро. Окончательное решение о предоставлении средств должно быть принято Комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы.