БЗС: самый большой вред интересам Латвии причиняет деятельность российских спецслужб

Самый большой вред интересам Латвии причиняет активная деятельность российских спецслужб и контрразведки, говорится в отчете Бюро по защите Сатверсме (БЗС) о работе в 2017 году.

Работа этих служб проходит как под дипломатическим прикрытием, так и с территории России. Разведка интересуется широким кругом вопросов, приоритетные темы - политика безопасности, обороноспособность и военная сфера. Детальное внимание уделяется всем аспектам членства Латвии в НАТО. Высок интерес разведки и к предвыборным процессам.

Позитивно то, что западное, в том числе латвийское общество постепенно учится распознавать и критически оценивать российскую пропаганду и меры влияния пророссийских организаций, говорится в отчете.

В отчете говорится также, что Россия вкладывает значительные ресурсы в развитие контроля за системами коммуникации. Спецслужбы способны прослушивать телефонные разговоры и поток данных, если один из абонентов находится в России, а также если оба лица находятся вне России, но маршрутизация происходит через российскую инфраструктуру.

В 2017 году активность России больше всего проявлялась в информационном пространстве, в работе с агентами влияния, в том числе в реализации политики соотечественников, в применении инструментов экономического влияния, в активности спецслужб и растущей активности в киберпространстве.

БЗС выделяет также активность созданных и контролируемых Россией псевдоакадемических и экспертных организаций, например, «Российская ассоциация прибалтийских исследований» и «Калининградский форпост».