В Даугавпилсском крае допускается вероятность паводка

Если вероятность наводнения в Даугавпилсском крае этой весной практически исключена, то паводок допускается, сказал агентству ЛЕТА заместитель исполнительного директора Даугавпилсской краевой думы Александр Айзбалтс.

В минувшие сутки уровень воды на Даугаве у Даугавпилса вырос на 20 см до отметки 4 метра. Если тенденция продолжится и уровень воды превысит 4,5 метра, начнется затопление низких мест.

Люди, проживающие на затопляемых территориях, оповещены о возможности наводнения.

На участках дорог в Свентской волости расставлены предупредительные знаки.

Повышение уровня воды на Даугаве связано с потеплением в России и Белоруссии. В отличие от Латвии, где снег давно стаял, в верхнем течении Даугавы в России еще лежит 40 см снега.

Затопляемые территории в Даугавпилсском крае занимают 5309 гектаров, на них расположено 1209 домов, в том числе большинство в дачных кооперативах, где сейчас никто не живет.