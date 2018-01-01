Они возвращаются: Семейные врачи в Латвии так и не смогли заменить педиатров

Уже со следующего года в Латвии может снова заработать сеть педиатрической помощи, которую ликвидировали в 1990-е годы прошлого века, сообщает передача LTV7 «Сегодня вечером». Это не новое, а хорошо забытое старое, так об этой идее говорят ее инициаторы, подкомиссия Сейма по общественному здоровью. И переговоры с минздравом уже идут.

Семейные врачи в Латвии так и не смогли заменить педиатров. В результате, многие родители обращаются с детьми либо в«скорую» помощь, либо в больницу. А постоянное наблюдение за здоровьем ребенка вообще не обеспечено.

Глава Латвийской ассоциации педиатров Илзе Гропе рассказывает, что

из-за отсутствия педиатров, родители с любыми проблемами обращаются в больницу:

«В прошлом году только 14% детей, обратившихся в больницу, оставили в стационаре на лечение. Остальные 86% могли получить помощь у семейного доктора и лечиться дома», - объясняет врач.

Руководитель парламентскойподкомиссии по общественному здоровью Ромуальд Ражукс тоже считает, что ситуация требует изменений:«Реальную помощь детского врача можно получить только в Риге, и то не везде. В регионах ее попросту нет. И все стремятся в столицу. При этом, показатели детской заболеваемости у нас одни из худших в Евросоюзе».

Еще одна служба, которая сейчас вынуждена выполнять функции педиатров — «неотложка».

То есть родители пытаются решить проблемы со здоровьем детей самым дорогим для государства способом. Но дело не только в затратах. Детей, особенно маленьких, педиатр должен осматривать регулярно. Даже когда жалоб нет. Подкомиссия Сейма по общественному здоровью уже обратилась в Министерство здравоохранения с призывом возродить систему помощи детских врачей в Латвии.

Сеть педиатрической помощи в Латвии реорганизовали еще в начале 1990-х. Когда разрабатывали систему семейных практик. Но оказалось, что специализация на детском здоровье все же необходима. Ведь сегодня назвать здоровыми можно лишь 60% детей в стране. Таковы данные ассоциации педиатров.

В ассоциации предлагают для начала внедрить по одному педиатру-консультанту сразу на несколько семейных врачей.

К примеру, когда их практики находятся в одном здании. А еще обеспечить доступность услуг педиатра в региональных больницах 24 часа в сутки.

В парламентской комиссии по общественному здоровью считают, что вполне реально начать восстановление сети детских врачей уже со следующего года. Сколько средств на это понадобится — пока неизвестно.