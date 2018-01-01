Это не дорога! В Земгале в это время года она больше похожа на болото

Именно с такой ситуацией столкнулись жители Неретского края, волости Маззалвес. В это время года дорога стала для них непреодолимым препятствием. И даже разлучила с собственными детьми, сообщает программа LTV7 «Сегодня вечером».

Дорога от шоссе Р73 в сторону литовской границы, в волости Маззалвес — трасса местного значения, и как это обычно бывает — грунтовая.

Но в это время года она больше похожа на болото. По словам жителей Неретского края с каждым годом ее состояние становится только хуже.

Весной машину приходится оставлять дома, а детей у знакомых.

«Я не могла их привезти сюда детей поздно вечером, чтобы уже в 8 утравезти в школу.И если я не могу отвезти их на машине, то они должны пройти 10 км до автобусной остановки. И они оставались у друзей, у учителей - ночевать», - рассказывает жительница Неретского края Ната Кактиня Витковска.

Она не единственная, кто страдает из-за такой дороги. Житель Неретского края Янис Балтацис говорит,ситуация становится только хуже: «В прошлом было не так плохо. Наверное, дорога сильно замерзла, местами даже видно черную землю. Недавно, кстати, вытаскивали машину уже. Скоро будет вообще не проехать».

Проблематично не только выехать на работу или в школу, но и содержать транспорт, который приходится постоянно ремонтировать

. Но так как этот участок дороги находится в ведении государства, самоуправление не может исправить ситуацию.

«Нам надо просто ждать. Говорят, что эти дороги уже есть на очереди, но надо ждать пока придет время, когда запланировано что-то с ними делать. Есть надежда, что дорогу Эрберге — Мемеле в следующем году будут улучшать и ремонтировать», - утверждает глава управления волости Маззалвес Одиня Зелтите.

Пока в самоуправлении надеются — в Latvijas Valsts Ceļi говорят — будут ремонтировать. Правда в этом году - другие дороги.

«В этом году на дороги местного значения будет выделено около 30 миллионов евро. На эти деньги можно будет привести в порядок около 400 км таких дорог. Часть из них будет покрыта черным покрытием, так называемая двойная обработка будет проведена. Часть дорог просто будет приведена в порядок, на них будет привезен щебень», - рассказала представитель Latvijas Valsts Ceļi Анна Кононова.

В Латвии в ведении государства находятся около 20 тысяч км дорожного полотна. И большая часть не покрыта асфальтом.

Ведь по статистике, 70% транспорта использует только 10% всех дорог. В Latvijas Valsts Ceļi говорят — всему виной нехватка средств: «В течении последних 25 лет из-за того, что это дороги с очень небольшой интенсивностью движения, в них нет возможности вкладывать средства ЕС. Также из-за нехватки денег в государственном бюджете на эти дороги не выделялось достаточное количество денег и большая часть этих дорог не ремонтировалась последние 25 лет».

Тем не менее вLatvijas Valsts Ceļiсообщили, что есть возможность провести ремонтные работы на участках дорог длиной до ста метров в аварийном порядке. Для этого жители могут звонить по телефону 80005555. А без звонка, похоже, не будет и ремонта.