В конце недели потеплеет

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии будет постепенно повышаться и в конце недели достигнет +20 градусов, прогнозирует «Global Forecast System».

До пятницы сохранится сухая и солнечная погода, затем, вероятно, облачность усилится и пройдут дожди.

В ночь на четверг и пятницу в некоторых районах похолодает до -3..-5 градусов, в дальнейшем ночи станут теплее.

Прогнозируется, что на следующей неделе снова усилится влияние антициклона, так что осадков будет мало, и средняя температура воздуха ожидается выше, чем обычно в апреле.