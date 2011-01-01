Услуги, которых не было, и долги, которые есть. За что не любят RNP?

«За чистку снега с крыши и вывоз осенних листьев пять лет назад» - это только несколько из услуг, за которые Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) собирается взыскать деньги с жителей дома на улице Твайка 56. Жители говорят: это абсурд! Такие услуги они не получали, к тому же два года назад создали собственное общество по обслуживанию дома.

Прочитав статью о том, как RNP навешивает старые долги, в TVNET обратился член правления общества владельцев квартир Tvaika 56 Гунтар Аудерс и рассказал, как в судебном порядке решаются конфликты между RNP и владельцами квартир в ситуации, когда жители дома решили отказаться от услуг RNP и создать собственное общество по управлению дома.

«История началась с того, что владельцы квартир в нашем доме (Рига, улица Твайка 56) в 2016 году решили создать собственное общество и отказаться от услуг рижского домуправа. Перенимая обслуживание, в накоплениях дома значились 16 000 евро. В тот момент, когда права на обслуживание были переняты и RNP должны были передать накопленные финансовые средства, и началось самое интересное», - свой рассказал начал Аудерс.

RNP уверяли, что никакого накопительного фонда нет. Общество подало иск в суд и тот в полной мере его удовлетворил, наказав RNP выплатить всю сумму из накопительного счета.

Накопления жителям улица Твайка 56 вернули, а законные проценты выплатили только после очередного письма с претензиями от общества.

Далее ход событий, по словам Аудерса, был очень похож на сценарий с улицей Весетас. Напомним, там несколько жителей получили предупреждение о долгах по коммунальным платежам 10-летней давности, о которых и не догадывались.

Также и на улице Твайка жителям пришли досудебные предупреждения «о каком-то мистическом долге».

«По просьбе жителей дома пояснить происхождение долга, RNP всем прислал дополнительное письмо о долге и комментарий, что долг образовался за услуги, предоставленные в 2011, 2012 и 2014 году. Сейчас общество домовладельцев отправило дополнительное письмо с просьбой подробнее разъяснить о долге», - Аудерс продолжил свой рассказ.

В доме только 18 квартир с 2-3 комнатами. Соответственно владельцы получили предупреждения о долге в 80 и 120 евро. Аудерс считает это абсурдом, потому что в то время, когда долг образовался, люди не получали счетов. По его мнению, RNP просто хочет таким образом поквитаться с обществом, отказавшимся от его услуг.

«Почему счета не прислали тогда, а только сейчас? Долг как будто за чистку снега с крыши и мистический вывоз листьев. Такой услуги мы не получали».

Ранее в RNP порталу TVNET разъясняли, что в любом долге можно идентифицировать каждую конкретную позицию долга и период, когда долг образовался.

Но самый главный фактор со «старыми счетами» от RNP - это срок давности, определенный в Коммерческом законе и составляющий три года. Как раньше отмечал Омбудсмен и Бюро по защите прав потребителя, требование потеряло силу, если истец в течение трех лет не проводил законных действий по взысканию долга.

RNP в свою очередь этот аргумент не признает, отмечая, что управление домом - это не правовая сделка, связанная с коммерческой деятельностью, поэтому и эти нормы на них не распространяются.

Правовые отношения правления недвижимостью регулируют другие положения, из которых следуют обязанность домовладельца покрывать расходы за обслуживание, считают в RNP.

Аудерс с такой постановкой вопроса не согласен и отмечает, что уже в двух решениях суда, в которых истцом выступал RNP, суд признал, что Рижская дума, создав RNP, реализует коммерческую деятельность общественного лица в отрасли, в которой рынок не способен обеспечить реализацию интересов общества.