В Риге в девятиэтажном жилом доме загорелся лифт

Вчера в пожарах в Латвии пострадал один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Примерно в 22.30 пожарные отправились на ул. Дзеню в Риге, где пожар начался в девятиэтажном жилом доме. На втором этаже открытым пламенем горели лифт и лифтовая шахта на площади 8 кв.м. С четвертого этажа задымленного дома спасатели эвакуировали одного человека, который был передан врачам. Пожар удалось ликвидировать за полтора часа.

Вчера зарегистрировано также 28 пожаров прошлогодней травы, а с начала года их количество составило уже 764.