Пятьдесят оттенков улицы Стабу

Ассоциации, которые возникают, стоит услышать название улицы Стабу, совершенно точно у каждого индивидуальны и вызывают широкий спектр эмоций. У одних эта улица связана с печально известным Угловым домом, который по-прежнему стоит на углу улиц Бривибас и Стабу, и, как местным, так и туристам напоминает об одном из самых темных периодов латвийской истории; для других, особенно для молодого поколения, улица Стабу - это место, где можно забыться в тени кафе, кабаков и магазинов; для горстки знатоков эта улица связана с домом выдающегося профессора Латвийского университета, специалиста по древним языкам Петера Кикяускиса, с выдающимися образцами архитектуры, которые соседствуют с советскими блочными домами и деревянной застройкой, или смертными приговорами, которые приводились в исполнении на горе Каратаву. Еще для кого-то улица Стабу - это дома, рабочее место и улица, которую можно пройти по всей длине и увидеть всю яркую гамму характера Риги. Что улица Стабу для меня? Это я попытался выяснить днем одного солнечного выходного дня.

Чтобы лучше понять индивидуальный шарм улицы Стабу, мне, как человеку, который на этой улице не родился и не вырос, а наблюдает за ней скорее как турист, стоит вспомнить крупицу ее истории.

Улица Стабу начинается на перекрестке с улицей Валдемара и заканчивается на перекрестке с улицей Валмиерас. Ее длина составляет 1872 метра. Как сказано на портале «citariga.lv», название улицы Стабу идет от позорного столба, который в 17 веке был установлен на горе Каратаву (холм в конце улице между нынешними улицами Сколас и Бривибас) и простоял там до 1849 года. Когда в 1885 году улицы Риги переименовывались, улица Стабу свое название сохранила, пока в 1950 году ее не переименовали в улицу Фридриха Энгельса. Свое изначальное название она вернула в 1990 году и сохранила до сегодняшнего дня.

FOTO: Olga Tuča

Как я уже упоминал вначале, улице Стабу характерен довольно роскошный характер, в частности, она начинается на шумном и пыльном перекрестке с улицей Валдемара - районом, у которого нет почти ничего общего с другим концом улицы Стабу - перекрестком с улицей Валмиерас.

FOTO: Olga Tuča

Конец улицы Стабу действительно обладает уникальным шармом района улицы Авоту - деревянные дома и мрачноватые магазинчики, раскиданные между массивными постройками советской архитектуры и величественными строениями начала 20 века. Мелькают спины котов, в деревьях каркают вороны, во дворах сидят бабушки и старички, из подъезда «выпадает» пьяница, у магазина курит продавщица, тишина и некое чувство недоброжелательности к тем, кто здесь не живет. Скорее всего, это только импрессия, которая каждого может объять в местах, которые не знаешь и которые непривычны. Но что еще я стремлюсь найти здесь, если не импрессию, не связанную с «уличным патриотизмом».

Я уверен, что здесь царит эта особенная, но такая уникальная атмосфера, которая ощущается как в конце улицы Стабу, так и в округе улиц Авоту, Матиса, Звайгжню и т.д., и это та настоящая часть Риги - личная, недружелюбная к чужим, гордая, быть может, немного снобичная, однако интересная и более красивая, чем сам центр Риги, который в своем стремительном, западном и капиталистическом прогрессе все чаще вынуждает убегать и выбирать утренний кофе или послеобеденное пиво на периферии.

FOTO: Olga Tuča

Двигаясь в направлении улицы Авоту, иногда находящиеся в плачевном состоянии деревянные постройки, провинциальные сараи и дворы сменяют здания самых разных рангов, цветов и архитектуры в три, четыре или пять этажей; вдоль односторонней полосы в тени деревьев стоят автомобили, ходят люди и звери; нельзя сказать, что жизни не хватает, совсем наоборот - чем ближе к центру, тем ее больше.

Долгое время я был поражен тем, что, гуляя по Риге, стоит поднимать взгляд выше горизонта, так как можно увидеть не одну удивительную жемчужину архитектуры, надпись, годовые числа, гнездо в непредназначенном для него месте, человека, опасно моющего окна. На улице Стабу можно увидеть все это и еще много, много другого. Здесь бесчисленные заржавевшие башенки, косые флюгеры и полурухнувшие баклончики, образцы архитектуры югендстиля, местами разбросанные по улице Стабу, можно с открытым ртом исследовать античные образы, увековеченные в фасадах, мелкие детали, стилизованные мотивы, описать это невозможно - это нужно увидеть самим.

FOTO: Olga Tuča

И тогда идет улица Авоту, которая как Ахеронт в мифологии древних греков отделяет мир живых от царства мертвых. Даже не нужен лодочник Зарон, чтобы переправиться через улицу Стабу, более того - это без страха можно делать в обоих направлениях.

Итак, проходя мимо критичного и бдительного ока Управления мест заключения и пересекая улицу Авоту, в лицо бьет характерный для центра города запах отчуждения. Внезапно пропали деревья, дома выросли большими как... дома, ездят машины и людей, знаете, как будто густо.

Перед перекрестком улицы Стабу с Чака, путешественник может перевести дух в кабаке «Beerfox», которого любители пива называют практически раем для любителей этого напитка, так как выбор в этом месте действительно невероятно широк.

Дальше нужно начать привыкать к тому, что шум, гам, толпы людей и «бетонные» джунгли становятся все больше. Ах, бедный незнающий человек, который в прогулке по улице Стабу в конце постепенно попал в круговорот центра! Характер улицы Стабу из спокойного, холодного и снобичного становится по-западному добрым, безличным и довольно экспрессивным.

Со всех сторон маленькие магазинчики, антиквариаты, различные учреждения; коты теперь сидят только в окнах, машины, машины, велосипеды, люди, люди - все это, весь этот гам достигает своего зенита на перекрестке с улицей Чака.

Книжный магазин эзотерической литературы и рассадник азартных игр нужно оставить позади, впереди стоит давно заброшенный и обветшалый «Staburags», с другой стороны - «Drogas»; вздох облегчения - перекресток пересечен успешно.

Наконец, впереди снова видны деревья и улица Стабу немного успокаивается. По-прежнему бесчисленные бутики, туристические агентства, салоны красоты, античные вещи, услуги швей, кафе и другие учреждения на первых этажах домов. Над ними живут люди, которые при первых лучах весеннего солнца моют окна, подставляют свету белые спины или просто следят за движением и наслаждаются ароматом воздуха средней загрязненности.

FOTO: Olga Tuča

Кусок улицы Стабу от Чака до Барона особен тем, что там торгуют тканями. Несколько магазинов тканей. Каталоги со скатанными в рулоны километрами тканей дают понять, вот почему улица Авоту - район свадебных салонов, а улица Стабу - район магазинов тканей. Конечно, конечно, они своеобразные, все необходимое можно купить в одном месте, однако собрание этих магазинчиков в одном месте по тематическим критериям заслуживает социологического исследования.

Дальше улица Стабу становится все интереснее. Перед перекрестком с улицей Кришьяня Барона можно увидеть вывеску «неудачника», клуба «Саксофон», которая все еще висит над головами прохожих и уносит любителей не только альтернативной музыки в траурную ностальгию по временам, когда пиво было дешевле, а музыка - громче.

После пересечения улицы Барона можно перевести дух во «Втором дыхании». Я стараюсь туда возвращаться регулярно, чтобы пройти через полки старых книг в погреб и купить за гроши почти все что угодно - начиная со стильной джинсовой куртки и заканчивая скрипкой без струн или миксером «Страуме».

Через дорогу, как раз напротив «Второго дыхания» расположился ресторан «Гуая», который многие помнят с тех времен, когда он находился на улице Тербатас и был просто баром, где можно было посидеть в искусственно созданной атмосфере советского времени. Сейчас «Гауя» раскрутился; там можно вкусно и дешево поесть, есть своей двор, внутри которого удобные стулья и столы, за которыми часто коротают время подростки.

FOTO: Olga Tuča

Понятия не имею, как на улицу Стабу сегодня посмотрел бы профессор Латвийского университета, специалист древнегреческого и латинского языков, не побоюсь сказать - гений - Петерис Кикяука, который жил немного дальше, на улице Стабу, 31. Мне кажется, улица Стабу нашла бы отклик в его сердце. Известно, что в то время Кикяука был единственным человеком в Латвии, который мог свободно писать и говорить на обоих античных языках.

Летом квартал между улицами Тербатас и Бривибас - приятно затенен и приятен для прогулок. Снова полон магазинчиков и учреждений, рассматривать которые нет смысла. Однако, как уже упоминал, улица Стабу потеряла здесь свою красоту - стало безличностной и рациональной.

Кусочек дальше, на углу улиц Бривибас и Стабу находится дом, над котором до сих пор только пасмурное небо. Это печально известный Угловой дом, где в советское время хозяйничали Народный комиссариат внутренних дел и КГБ. О том, что происходило в подвалах этого дома, напоминает и музей, оборудованный в здании, и памятный знак «Черный порог», установленный 15 декабря 2003 года в память о жертвах коммунистического режима.

FOTO: Olga Tuča

Уголовой дом - самое темное пятно улицы Стабу, которое до сих пор не отбелилось в памяти людей. Парадоксально то, что незнающим Угловой дом может показаться чрезвычайно красивым образцом архитектуры. Бывший дом Тетера построен в 1911 году по проекту архитектора Александра Ванагса и совсем недавно пережил реставрацию фасада.

Дальше улица Стабу немного возвращает свою беззаботность, однако в ее характере ощущается что-то новое в прямом значении этого слова, здесь улица Стабу возвращает свою молодость. Перекресток улицы Базницас вместе с фасадом церкви Гертруды в конце улицы - как границы между классически-эстетичным и прохладно-современным. Перекресток улицы Сколас наводняют армады велосипедистов и толпы молодежи, которые идут на все четыре стороны - в «Аусменя кебаб» на улице Сколас, в театр Дайлес или в бар «Вест», который полюбили люди всех возрастов.

FOTO: Olga Tuča

Здесь, на небольшом подъеме перед улицей Валдемара заканчивается (технически - начинается) улица Стабу. Можно сказать точно - если человек прошел улицу Стабу от одного конца до другого, то он увидел почти все характеры, собравшиеся в центре Риги. Улица Стабу самодостаточна, в ней есть все, что может покорить человека - спокойствие, культура, наслаждение, искусство, урбанистический гам и люди.