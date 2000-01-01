Баррикады и животные в заложниках: местные жители блокировали дорогу к приюту

"Информируем, что при повороте с дороге Р93 последние три километра до общества "Ķepu- ķepā" проехать невозможно. Мы попали под затяжное моральное и, надо признать, физическое давление ливней и соседей. Ливни повысили уровень грунтовых вод настолько, что весь наш регион постепенно начинает напоминать болото. Воде некуда уходить. В том числе и с гранитной дороги, которая соединяет шоссе Елгава-Иецава с местом в Салгалской волости, где находится Общество по защите животных "Ķepu-ķepā".

Дорога не оборудована сточными канавами, а мелиорационная система, если она когда-то была, уже давно не функционирует. Этому участку дороги давно требовался ремонт, так как и в прошлые годы весной и осенью проехать было сложно. Впрочем, не настолько, как сейчас. Общество планирует ремонтировать прилегающий участок дороги летом. Однако, реагируя на фактическую ситуацию, общество получило возможность начать улучшение дороги уже сейчас. На дороге рассыпано и выровнено 20 грузов гравия.

Такие же трудности испытывают и жители соседнего поселка. Проехать нельзя и по прилегающему к ним участку дороги. Однако, вместо того, чтобы оперативно решить проблему, они решили угрожать закрытием дороги. Это означало бы, что общество не сможет получить доставку продуктов питания, а также обеспечить оперативную ветеринарную помощь. Значительно сократилось число посетителей и волонтеров, драматически снизилось число адопций.

Общество встречалось с жителями соседнего поселка, чтобы принять решение о дальнейшем ремонте и порядке использование дороги. Общество согласилось принять участие в ремонте участка дороги соседей, поставив 40 кубов с доломитной крошкой. Взамен было получено обещание, что дорогу оставят в общем пользовании.

Общество свое обещание сдержало, предусмотренный гравий был доставлен 11 апреля. Однако это не остановило соседей от попыток закрыть дорогу для въезда. Вечером 6 апреля дорогу забаррикадировали палками и кустами, лишив, таким образом, возможности реализовать доставку питания для животных.

В результате, была вызвана полиция. Стражи порядка потребовали баррикады убрать и проинформировали соседей, что такие действия противозаконны. Так как дорога, которую соседи считают личной, находится, несомненно, в общем пользовании. Баррикады убрали, но после того, как полиция уехала, вернули. Соседи винят общество в ухудшении качества дороги.

Нужно отметить, что на принадлежащем им участке дороге проходит лесоразработка. Игнорируется факт, что нагрузка на дорожное покрытие, вызванная вывозом леса, портит его. Кроме того, вырубка деревьев сама по себе означает повышение уровня воды, так как деревья употребляют значительное число воды и содержат ее в своей корневой системе.

Причины проблемы нужно рассматривать в комплексе. Однако реальность такова, что у нас в роли заложников оказались 70 собак, 50 котов и 9 лошадей. И сейчас каждый наш рабочий день - это изнуряющая борьба в попытках урегулировать дорожный вопрос и удержать рабочий ритм общества. Принимая во внимание ситуацию, мы устали и эмоционально и психологически.

На ремонт потратили 1000 евро. Нужно еще 2000 евро, чтобы починить дорогу до конца. Если бы мы использовали услуги дорожных бригад, это обошлось бы 3000 евро на каждые 100 метров. Когда услышали сумму, волосы на голове встали дыбом. И мы ищем более дешевое, приближенное к реальности решение. Однако и эти 3000 евро на дороге не валяются. Чтобы провести первый этап ремонта дороги и заплатить эту 1000 евро, мы были вынуждены залезть в долги", - написали друзья животных.

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