Бабуля из Екабпилса покупала хлеб и выиграла автомобиль

10 апреля победительнице вручили новый автомобиль на торжественной церемонии в салоне FORUM AUTO в Риге. У пенсионерки прав нет, но у нее есть две внучки, которым теперь пора начать учиться на права, рассказала Валентина.

Уже несколько лет LATVIJAS MAIZNIEKS предлагает любителям своей продукции возможность выиграть автомобиль. В этом году было зарегистрировано рекордное количество участников. В лотерее мог участвовать каждый, кто во время акции в магазинах MAXIMA покупал хлеб Zeltene и во время покупки использовал карточку Paldies.