Даугава затопила муниципальную дорогу Берзкалны-Эргли в Свентской волости

Данный участок дороги в настоящее время закрыт.

Дома, которые находятся на этой территории, не отрезаны от внешнего мира, потому что имеют подъездную дорогу с другой стороны.

По прогнозам Айзбалтса, если уровень воды в Даугаве продолжит подниматься, завтра, возможно, придется закрыть также доогу Аугуляны-Рыбаки.

За последние два дня уровень воды в Даугаве в окрестностях Даугавпилса поднялся на метр и приблизился к 4,5-метровой отметке, когда река начинает затапливать низкие территории на берегах.

Подъем уровня воды в Даугаве связан с поступлением больших масс воды из Белоруссии, где из-за теплой погоды быстро тает лед и снег.

Прогнозируется, что уровень воды в Даугаве продолжит подниматься еще несколько дней. Наводнение в Даугавпилсском кране начинается, когда уровень воды в Даугаве превышает критическую отметку 5 метров.