НСЭСМИ сообщил о нарушениях, допускаемых транслируемыми на русском языке телеканалами

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) информировал комиссию по национальной безопасности (КНБ) о нарушениях, допускаемых отдельными транслируемыми в Латвии на русском языке телеканалами, сообщила агентству ЛЕТА председатель комиссии Инесе Либиня-Эгнере.

О нарушениях НСЭСМИ известил ответственные регулирующие органы Швеции и Великобритании, где официально зарегистрированы телеканалы, занимающиеся дезинформацией и кремлевской пропагандой, сказала политик.

Либиня-Эгнере напомнила, что совет имеет право принять решение о временной приостановке трансляции программ этих каналов, но сегодня на заседании КНБ никакие конкретные планы не обсуждались. «В настоящее время ситуация в области безопасности очень накалена, и от дезинформации, которую осуществляют эти каналы, страдает все общество», - подчеркнула руководитель комиссии.

На заседании комиссии также обсуждались другие вопросы, касающиеся информационного пространства.

К вопросу о нарушениях комиссия планирует вернуться 2 мая, когда могут быть получены ответы от регулирующих органов Швеции и Великобритании.