По делу о взяточничестве экс-руководитель «Latvijas tilti» Камкалов оштрафован на 9,4 тыс. евро

Бывший директор по инфраструктуре Клайпедского порта Гядиминас Зумарас за получение взятки от бывшего председателя правления строительной компании «Latvijas tilti» Геннадия Камкалова осужден на 2,5 года условно. Между тем взяткодатель Камкалов судом оштрафован.

Такое наказание в среду им назначил Клайпедский окружной суд.

«Суд признал бывшего директора порта по инфраструктуре и гражданина Латвии виновными. Зумараса суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно, но исполнение наказания отложено на два года. Суд также запретил ему два года работать на государственной службе. Гражданин Латвии оштрафован на 9,4 тыс. евро, штраф нужно заплатить в течение двух месяцев», - сказала представитель суда Лайма Домаркене.

По ее словам, суд также конфисковал у Зумараса полученные как взятку от Камкалова 5 тысяч евро и дорогие часы.

Решение Клайпедского окружного суда в течение 20 дней может быть обжаловано в апелляционном суде Литвы.