Исследование: чем определяется выбор СМИ русскоязычной аудиторией

Русскоязычная аудитория старшего возраста в Латвии больше смотрит российские телеканалы, в свою очередь молодежь больше потребляет контент в интернете и латвийских СМИ, свидетельствуют результаты исследования, которые были представлены на организованной Национальным советом по электронным СМИ дискуссии «Говорить. Обратиться. Понять».

Согласно проведенному «TNS Kantar» исследованию о потреблении радио- и телепередач нелатышами, среди телезрителей охват этой аудитории в неделю составляет 87,6%. Большинство людей в возрасте 24-74 лет смотрят такие российские телевизионные каналы, как ПБК, «НТВ-Мир» и РТР, в свою очередь русскоязычная молодежь предпочитает «3+», TV6 и ТНТ.

Исследование также показало, что русскоязычные жители Латвии широко пользуются различным видео- и телеконтентом в интернете, чаще всего «Youtube», «Utorrent» и «Megogo».

В свою очередь среди радиослушателей охват нелтышей по сравнению с предыдущим годом существенно не изменился и составляет 69,1%. В возрасте от 12 до 24 лет русскоязычные слушатели больше всего слушают радиостанции «Европа хит радио», «Топ-радио» и Латвийское радио 2, в возрасте 24-74 лет - Латвийское радио 4.

Как отметил представитель «TNS Kantar» Оскар Румпетерс, для того чтобы заинтересовать русскоязычную аудиторию, к ней важно обратиться с содержанием, соответствующим ее языковым навыкам и менталитету. Также важно предпринимать меры по сплочению, проводить способствующие сплоченности праздники, вовлекать в информирование населения региональные СМИ.

Ведущий исследователь Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны Иева Берзиня представила результаты исследования «Русскоязычная аудитория в контексте национальной безопасности», отметив, что важным инструментом, как достичь русскоязычной аудитории при помощи СМИ, является всеобъемлющий подход, в котором участвуют правительство и общество.

На заданный в ходе исследования вопрос, подвергаются ли русскоязычные жители Латвии дискриминации, латышская аудитория в 74% случаев заявила, что абсолютно с этим не согласна, тогда как половина русскоязычных респондентов указала, что их права ущемляются, а вторая половина не согласилась с этим утверждением. Берзиня отметила, что русскоязычная аудитория не является однородной группой - на мнение людей влияет принадлежность к определенной возрастной категории и информационное пространство.

Исследование показало, что общество в Латвии поляризированно, и это создает долгосрочные проблемы для развития Латвии и риски для национальной безопасности. В то же время русскоязычная аудитория в основном сохраняет лояльность к Латвии, поэтому, несмотря на различную интерпретацию событий, существует возможность найти объединяющие моменты. В связи с этим при принятии политических решений и коммуникации по ним с обществом необходимо принимать во внимание особый взгляд русскоязычной аудитории, отметила исследователь.