Бюро по защите Сатверсме: Россия становится все агрессивнее

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) на этой неделе опубликовало ежегодный отчет, в котором отмечает, что Россия для достижения своих целей использует все более агрессивные методы, о чем свидетельствует применение отравляющих веществ в Солсбери, пишет Diena.

Минувший год обозначил также еще одну важную тенденцию в ее внешней политике - активные усилия всевозможными способами повлиять на внутриполитические процессы в странах ЕС и НАТО. Поэтому БЗС в дальнейшем особое внимание будет уделять отражению кибератак, особенно с целью повлиять на выборы.

«Основную угрозу для национальной безопасности Латвии создает агрессивная внешняя политика России, которая направлена не только против Латвии, но и против региона Балтийского моря в целом, а также нацелена на ослабление НАТО, ЕС и западных стран», - говорится в документе.