Владельцам квартир, наконец, будет предоставлена возможность выйти из тупика, в котором они в течение более двадцати лет находились по воле государства, заставившего их арендовать принадлежащую другим владельцам землю под их домами.

В среду, 11 апреля, комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений поддержала законопроект о прекращении разделенной собственности, который предусматривает, что владельцы квартир смогут выкупать землю под своими домами.

Ожидается, что в первом чтении законопроект может быть принят уже через неделю, 19 апреля,

а в окончательном чтении депутаты намерены его утвердить еще при нынешнем созыве Сейма.

В отличие от прежнего законопроекта, который в прошлом году предложил Минюст, новый законопроект предлагает ряд льгот по выкупу земли, чтобы как можно больше квартировладельцев освободились от ига аренды.