Нет гаджетам и наркотикам: в Латвии ввели программу для подростков с зависимостями

Позаимствовав опыт Великобритании, Фонд Детской больницы (ФДБ) совместно с отраслевыми специалистами ввел первую в Латвии программу для подростков с риском зависимости от компьютеров, интернета, мобильных телефонов и наркотических веществ, пишет Diena.

В Детской клинической университетской больнице считают, что нередко подросткам с зависимостями помощь практически не оказывается, и такие молодые люди просто списываются со счетов.

Консультации для таких подростков и их семей специалисты готовы предоставить уже сейчас, а индивидуальная работа начнется с середины мая.

По словам руководителя ФДБ Лиене Дамбини, еще два года назад был сделан вывод о том, что у подростков с зависимостями очень ограничены возможности получить помощь, а предлагаемая реабилитация часто неэффективна.

Молодые люди нередко воспринимают ее как наказание, а не поддержку.

Не только родители не знают, куда обращаться с такой проблемой, но и специалистам некуда направить таких детей.

Также в стране не хватает наркологов, которые работают с подростками.