С 1 ноября в Латвии можно будет регистрировать автомобили с рулем с правой стороны

С 1 ноября этого года в Латвии будет разрешено регистрировать автомобили, у которых руль находится справа. Это предусматривают одобренные Сеймом в окончательном чтении изменения в законе о дорожном движении.

Как и до сих пор, к таким автомобилям будет предъявляться ряд технических требований, но расположение руля менять не нужно, сообщили в пресс-службе Сейма.

Изменения в закон внесены с учетом постановления суда ЕС, который указал, что требование изменить расположение руля ограничивает свободу человека на передвижение.

Ранее закон о дорожном движении запрещал регистрировать в Латвии механические транспортные средства, конструкция которых предназначена для движения по левой стороне дороги, за исключением отдельных специализированных автомобилей, исторических транспортных средств и автомобилей, которые ввезены из-за рубежа на время.