Слово дня: pusratā

И так, pusratā - это тоже самое, что и puslīdz, а именно - наполовину, не до конца.

Часто употребляется для описания незаконченного процесса, незавершенного действия, например, «замороженного» строительства.

Так, например, говоря о незаконченном ремонте по причине нехватки денежных средств, можно сказать «budžets bija ierobežots, remonts palicis pusratā». А если вы хотите написать в своём мотивационном письме, что вы всегда завершаете все начатые дела, можно использовать «iesākto darbu nekad nepametu pusratā».

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