Планируется ликвидировать Центр медицины спорта

Для достижения оптимальной структуры планируется реорганизация пяти учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения, свидетельствует проект распоряжения, провозглашенный на совещании государственных секретарей.

В результате реорганизации останется единственное учреждение, которое будет заниматься надзором за расходованием средств в здравоохранении и заключением договоров об оплачиваемых государством услугах, - Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

К Инспекции здравоохранения перейдет контроль за рассмотрением заявок на компенсации из Фонда риска лечения, а выплату компенсаций будет обеспечивать НСЗ.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ) будет развиваться как центр методической поддержки по вопросам качества лечения и защиты пациентов. Оценкой и утверждением медицинских технологий, эффективности использования лекарств и технологий займется Государственное агентство лекарств.

Будет ликвидирован Государственный центр медицины спорта и на его базе создано Латвийское антидопинговое бюро. Лечебные функции Государственного центра медицины спорта будут переданы Детской клинической больнице.

Реорганизация начнется с июля этого года.