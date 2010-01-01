Депутаты рассмотрят предложение Минобороны объявить 10 июля днем воинов

Сейм передал сегодня на рассмотрение комиссиям подготовленные Министерством обороны поправки о том, чтобы отмечать 10 июля день латвийских воинов.

Как поясняет Минобороны, латвийская армия была создана 10 июля 1919 года в результате объединения южнолатвийской отдельной латышской бригады полковника Яниса Балодиса и северолатвийской бригады полковника Йоргиса Земитанса. Ее главнокомандующим был назначен генерал Давид Симонсонс.

С 2010 года 10 июля отмечается военными как день рождения латвийской армии.

Минобороны предлагает отмечать 10 июля как профессиональный праздник военных по аналогии с отмечаемыми 17 мая Днем пожарных и спасателей, 7 ноября Днем пограничников и 5 декабря Днем работников полиции.

В Национальных вооруженных силах Латвии сейчас несут службу 16 тыс. военных: 5000 контрактников, 8000 земессаргов и 3000 резервистов.

Теперь поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях предстоит рассмотреть Сейму.