У нового корпуса больницы Страдиня, возможно, самая дорогая автостоянка в мире

Журналисты передачи Bez tabu получили информацию о том, что у нового корпуса больницы Страдиня неадекватно дорогая стоянка. Первые полчаса - бесплатно, а за вторые полчаса нужно платить 7 евро, за час - 14.

Руководство больницы оправдывается, что на территоории больницы мало места для машин и чтобы контролировать ситуацию, была введена столь высокая плата. Пациентам предлагают оставлять свои транспортные средства за пределами больницы.

Особенно недовольны таким суровым порядком инвалиды. Люди жалуются, что стоянка не только дорогая, но и не продуманная. У всех общественных местах люди с особыми потребностями паркуются прямо у входы. Возле упомянутой больницы об этом не позаботились.

Но, это еще не все. Если инвалид провел на территории больше бесплатных 30 минут, то, чтобы не платить за парковку, ему нужно найти в здании охранника, предъявить квитанцию и охранник ее аннулирует, позволив инвалиду покинуть территорию.

Если же квитанция, которую автомат выдает при въезде на золотую стоянку, потеряна, то вас ждет штраф - 20 евро.

Администрация больницы обещает пересмотреть планировку парковки и сделать ее более удобной для людей с особыми потребностями, а за проект опять надо платить. Почему сразу нельзя было все продумать?