Шофер школьного автобуса, развозивший детей с 2,52 промилле алкоголя, уволен

Предприятие AS Liepājas autobusu parks уволило своего сотрудника - шофера школьного автобуса, который 11 апреля был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что он проработал всего 2 недели.

Чтобы в дальнейшем не допустить подобных ситуаций, компания усилит режим контроля и будет чаще проводить незапланированные проверки водителей.

Liepājas autobusu parks извиняется перед муниципалитетом и родителями учеников Яунмарупской основной школы и благодарит граждан за бдительность.

Как уже сообщал наш портал, в среду в Яунмарупе Марупской волости полиция, благодаря бдительности населения, задержала водителя школьного автобуса, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил один из родителей, водитель перевозил учащихся Яунмарупской основной школы. О том, что мужчина ведет себя неадекватно, ему рассказал сын. «Сначала я ехал впереди автобуса на легковом автомобиле, и он чуть было не врезался в меня сзади, но в тот момент я не придал этому значения. Однако сын, придя домой, рассказал, что водитель ехал слишком быстро, перепутал маршрут и высадил детей на неправильной остановке», - рассказал отец.

Автобус ежедневно выполняет два рейса - в 14.00 и 16.00. По словам отца, со вторым рейсом домой должна была приехать его дочка, но рейс задержали, так как в тот момент водитель уже был задержан.

Проверка показала 2,52 промилле алкоголя в крови мужчины.