Оптимизация школ: под удар попадут 59 учебных учреждений

В рамках оптимизации школьной сети самоуправления приняли решения о реорганизации или ликвидации 59 учреждений образования, свидетельствуют данные Министерства образовании и науки.

К началу нового учебного года 11 образовательных учреждений будут реорганизованы путем изменения их уровня. Лиепупская, Ирлавская, Ислицская, Узварская и Стайцельская средние школы станут основными, а Каркская, Вийциемская, Асунская, Шкяунская, Тинужская и Межотненская основные школы будут преобразованы в начальные.

Несколько школ будут объединены. В Юмправскую начальную школу будут объединены Юмправская средняя школа и дошкольное учреждение «Званиньш», Биржская основная школа-интернат войдет в состав Биржской основной школы, Дзирциемская основная школа-интернат войдет в состав Тукумсской краевой основной школы-интерната, 1-я Илукстская средняя школа, Илукстская средняя школа содружества, Субатская основная школа и Эглайнская основная школа будут объединены в Илукстскую школу Райниса. В одну школу - Кулидгскую среднюю школу В. Плудониса - объединятся Кулдигская гимназия В. Плудониса, Кулдигская основная школа и Кулдигская альтернативная начальная школа. В состав Добельской начальной школы войдут Добельская христианская основная школа и Добельская начальная школа.

Несколько учреждений образования будут ликвидированы путем присоединения к другим учебным заведениям.

Также самоуправления приняли решения о закрытии отдельных школ. К началу нового учебного года прекратят свое существование Яунбуртниекская начальная школа, Вайнедская основная школа-интернат, Асарская основная школа, Салдусская вечерняя средняя школа, Мазирбская основная школа-интернат, Грамздская начальная школа, Яунлайценская начальная школа, Лиепнская основная школа-интернат, Кримунская начальная школа, Константиновская начальная школа, Друвиенская начальная школа, Балтинавская христианская основная школа-интернат, Литенская начальная школа, Илзенская начальная школа, Истрская средняя школа, Сутрская начальная школа, Априкская основная школа и Рудбаржская начальная школа.

В следующем учебном году будут открыты две новые школы и один детский сад - Аугшлигатненская новая начальная школа, детский сад «Аболитис» в Добельском крае и Калнсетская специальная основная школа-интернат.