Викинги, Карлсон и тролли: С чем у жителей Латвии ассоциируется Северная Европа

Почти 90% жителей Латвии положительно относятся к Северным странам, свидетельствует исследование Latvijas Fakti, проведенное по заказу Совета министров Северных стран. При этом мы можем предложить Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании трудовые ресурсы, культуру и возможности туризма. Сотрудничать же нужно больше в сферах экономики, образования и туризма, уверены латвийцы.

Исследование приурочено к 100-летию Балтийских стран. В целом отмечается, что жители Латвии, Литвы и Эстонии положительно относятся к сотрудничеству с северными соседями. В Совет входят Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Исландия плюс автономные территории – Аландские острова, Гренландия и Фарерские острова.

«Результаты опроса указывают, что большая часть жителей заинтересованы продолжать сотрудничество с Северными странами. Это, скорее всего, не удивительно, но всегда важно проверить, соответствует ли мнение реальности», - поясняет директор латвийского бюро Совета министров Северных стран Стефан Эрикссон.

Наши граждане уверены, что на Севере высокое социальное благосостояние, лучшее понимание о защите природы, равноправие полов, ответственность по отношению к будущим поколениям, свобода слова, честность, открытое общество — все это ценности, которые наиболее характерны Северным странам. 85% не против более интегрированного сотрудничества со Скандинавией. Более открыты к этому молодые люди.

Что не нравится? Поддержка однополых браков (на это указали 6% опрошенных), слишком большая толерантность по отношению к мигрантам (5%), неадекватная политика в отношении прав детей (4%), а еще высокомерие, снобизм и закрытость. Отмечали также латвийцы холод, высокие цены и слишком либеральное отношение к сексуальному образованию детей.

Что мы можем предложить Северным странам? Прежде всего трудовые ресурсы (наиболее часто так отвечала молодежь, очевидно, имея себя ввиду), культуру и возможности туризма (15% опрошенных выбирали эти варианты), еще природные ресурсы (в этом уверены 7%), леса (5%), образование и программы по обмену студентами (4%). Были и такие, кто уверен, что скандинавов могут заинтересовать наши продукты, интеллектуальный потенциал, инновации и наши ценности, в том числе и Праздник песни.

С чем же у жителей Латвии ассоциируется Скандинавия? Наиболее частый ответ — Викинги и Атрид Линдгрен (по 7%). Далее следуют Карлсон (6%), тролли (5%), Санта Клаус и королевская семья (4% опрошенных называли их), АББА и Ханс Христиан Андерсен (по 3%). Еще, конечно, хоккей, Nokia, фьорды и многое другое.