В общественном транспорте Риги на 11,3% сократилось число «зайцев»

В марте 2018 года в рижском общественном транспорте выявлено 3419 безбилетников - на 436 (11,3%) меньше, чем в феврале, сообщили агентству ЛЕТА представители муниципального предприятия «Ригас сатиксме».

В автобусах в феврале было выявлено 1762, в троллейбусах - 972, в трамваях - 685 безбилетников. 882 безбилетника уплатили штраф на месте, 2537 был выписан счет.

В марте в общественном транспорте было проведено 26 158 проверок (13 417 - в автобусах, 9401 - в троллейбусах, 3340 - в трамваях), что на 240 (0,9%) меньше, чем в феврале.

Больше всего безбилетников в феврале было выявлено в автобусах 3-го маршрута - 310, а в автобусах 57-го и 43-го маршрутов безбилетных пассажиров не было.

«Ригас сатиксме» обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами. Единственный владелец «Ригас сатиксме» - Рижское самоуправление.