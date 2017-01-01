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Преподаватели латвийских вузов могут получить 17 млн евро от ЕС

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Čīka / LETA

Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) объявило открытый конкурс проектов для учреждений высшего образования, которые на средства фондов ЕС могут укрепить свой академический персонал.

Из Европейского социального фонда на эти цели предусмотрено более 17 млн евро.

Средства могут быть использованы на привлечение докторантов к академической работе, привлечение иностранных преподавателей, повышение компетенции академического персонала, в том числе стажировки на предприятиях и обучение, освоение профессионального английского языка.

В рамках проекта будут задействованы 249 докторантов, привлечены 178 иностранных преподавателей и повышена компетенция 675 сотрудников вузов.

За программу ответственно Министерство образования и науки.

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