В субботу потеплеет до +21 градуса, но в воскресенье погода испортится

В конце недели в Латвии появятся облака, возможны дожди и туман, а суббота будет еще солнечной, сообщают синоптики.

В субботу температура воздуха при умеренном юго-восточном ветре поднимется до +16..+21 градусов, холоднее будет на Курземском побережье.

В ночь на воскресенье местами пройдет кратковременный дождь. Дождь и туман возможны и в понедельник. Прогнозы температуры воздуха на следующую неделю пока неясные. Вероятно, будут доминировать северные и западные ветра, несущие прохладу с моря, поэтому в Риге и на побережье может быть холоднее, чем на этой неделе, а на востоке и на юге страны будет тепло.