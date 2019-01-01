Больницу «Гайльэзерс» реконструируют за 17 млн евро

В 2019 году начнется реконструкция первого корпуса больницы «Гайльэзерс», входящей в состав Рижской Восточной клинической больницы.

В первом корпусе расположены девять отделений, восемь лифтов и диагностические кабинеты амбулаторного отделения, пишет газета «Латвияс Авизе».

В некоторых отделениях серьезного ремонта не было уже несколько десятилетий. Как рассказала пресс-секретарь Восточной больницы Айя Лиетиня, сначала ремонтироваться будут терапевтические отделения.

Чтобы больница могла принимать пациентов и во время ремонта, размещенные в корпусе отделения будут перенесены.

Весь проект реконструкции стационара «Гайльэзерс» завершится 31 декабря 2022 года. Затраты составляют более 17 млн евро, в том числе большая часть средств выделена из фондов ЕС.