А вы бы хотели жить рядом с McDonald's? Запах, поток машин и прочие прелести такого «соседа»

В TVNET обратились сразу несколько расстроенных жителей, обеспокоенных тем, что напротив улицы Бикерниеку 160 построят новый ресторан быстрого питания McDonald's. «Его построят в поселке, в котором живут много детей, а рядом находится детская больница», - жалуются жители. «В обществе культивируется правильное питание, в школах запретили продавать вредную пищу и делается все для популяризации здорового образа жизни, и в то же время разрешается на близком расстоянии к жилым домам строить такой «ресторан»», - обеспокоены люди.

По плану новый McDonald's построят в 20-30 метрах от жилого дома, то есть «аромат» еды и жаренного масла будет ощущаться круглые сутки, также увеличится поток машин и людей.

«Какие у нас перспективы дышать свежим воздухом, когда за окном такая постройка?», - вопрошает женщина.

Жителей особенно возмущает факт, что строительство происходит без общественного обсуждения. «Мы узнали о факте постройки нового McDonald's из коротенькой заметки в интернете, и то — сами потом искали информацию в кадастре, о каком конкретно земельном участке идет речь», - рассказывают местные.

«Когда мы уже начали проявлять повышенный интерес, сразу появилась и строительная табличка. По нашему мнению, McDonald's специально тянули время, чтобы уже нельзя было оспорить выданное разрешение на строительство», - признают жители.

Также они убеждены, что строительство общепита повлияет на стоимость недвижимости и цены на их собственность в доме упадут. Кто захочет жить рядом с «приятными» ароматами 24 часа в сутки семь дней в неделю?

«Некоторые уже спешат продать квартиры, потому что вскоре жизнь тут станет просто невыносимой. Похоже, наш город не для людей, а для бизнеса», - опечалены местные жители.

Местные также озадачены и здоровым образом жизни, и зеленой городской средой. «У нас тут много детей и как бы родители ни старались, это место будет притягивать ребятню», - грустно отмечает жительница с улицы Бикерниеку.

«В школе булочки запретили, а выходишь за ворота — и все по-старому», - делится своим огорчением женщина.

TVNET выяснил, что земельный участок находится на территории смешанной постройки с жилой функцией. Согласно правилам использования территории и застройки в Риге, здесь можно осуществлять строительство различного вида, в том числе и торговые объекты, пояснил координатор общественных отношений Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Он подтвердил, что 26 марта Строительная управа выдала разрешение на строительство ресторана быстрого питания на улице Юглас (123 группа, 2271 грунт).

«Получив разрешение, коммерсант может продолжать строительное проектирование. Фаза строительства начнется только после того, как будет разработан полный проект строительства и будут выполнены все условия. Оценив ситуацию, было констатировано, что конкретный квартал многофункциональный, с постройками различного типа — магазинами, медицинскими заведениями и другими объектами коммерческого характера. Общественное обсуждение не было организовано, потому что замысел постройки по функциональности и разрешенному использованию подходит для этой территории», - объяснил представитель Рижской думы.

Он добавил, что ресторан быстрого питания не угрожает философии здорового образа жизни, потому что у каждого есть свобода выбора и право посещать это заведение или нет.