Начальник KNAB прокомментировал обыски в Latvijas ceļu uzturētājs

В отношении ГАО Latvijas ceļu uzturētājs в начале года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях и мошенничестве в группе лиц, сообщил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» начальник KNAB Екаб Страуме.

Он не стал комментировать, связан ли процесс с закупками, как утверждалось ранее в СМИ.

Страуме сообщил, что к нескольким людям применен статус лица, против которого начала уголовный процесс. Сколько таких людей, он не сказал.

Обыск проводился 4 апреля. По данным агентства LETA, возможно, он проходил в кабинете юриста департамента публичных закупок Яниса Паделса.