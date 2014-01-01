На реконструкцию Нового Рижского театра необходимы еще 12 млн евро

Финансирование в размере 19 млн евро на реконструкцию Нового Рижского театра было выделено в 2014 году, когда не было еще даже визуализаций проекта.

По теперешним расчетам, затраты составят 31 млн евро, в том числе 21 млн евро на строительство и 10 млн евро на строительный надзор, технологии и оборудование.

Как заявил председатель правления Valsts nekustamie īpašumi Роланд Нейманис, первоначально утвержденное финансирование не основывалось на конкретном проекте, не были учтены специфика городской среды и требования к современному театру.

Очень многие нюансы стали ясны только на стадии проектирования. Предстоит решить, где найти недостающие средства.