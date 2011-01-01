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15-й «троллик», виниловый рынок и «раздевалка»: 11 фактов о Маскачке

Русский TVNET
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Первые ассоциации, которые возникают у многих, говоря о Московском форштадте или Маскачке, — район за центральным рынком, куда ходит 15-й троллейбус, и где можно «просто так, ни за что, получить в нос». Но такое мнение о микрорайоне бытуешь лишь среди тех, кто недостаточно хорошо его знает. На самом деле это район с богатой историей и достаточно насыщенной культурной жизнью. Подробнее - в подборке Русского TVNET.

1

Факт 1: Старейшее предместье и «Русский двор»
2

Факт 2: Хулиганство, порок и ножевые ранения со столетней историей
3

Факт 3: Легенды о 15-м троллейбусе
4

Факт 4: Гетто - самая мрачная страница истории форштадта
5

Факт 5: Документальный рассказ в фото из 90-х
6

Факт 6: Съемочная площадка и фестиваль виниловых пластинок
7

Факт 7: Самый большой скейт-парк в Латвии
8

Факт 8: «Раздевалка»
9

Факт 9: Творческий квартал и блошиные рынки
10

Факт 10: Самый крупный приход староверов в мире
11

Факт 11: «Папиросы рай» и другая реклама из прошлого
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