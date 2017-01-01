В этом году на дорогах меньше ям?

«Весна традиционно считается у автоводителей «сезоном ям», когда из-за частых колебаний температуры воздуха значительно ухудшается качество дорожного покрытия. В этом году по сравнению с предыдущими оттепелей и осадков в Латвии было значительно меньше, что, вероятно, и обуславливает позитивную тенденцию в количестве заявок на возмещения», – говорит Ингус Савицкис, директор страхового общества BALTA по возмещениям.

В первые три месяца этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество заявок на возмещние за повреждения автомашин из-за некачественного дорожного покрытия или ям уменьшилось на 27%, свидетельствуют данные страхового общества BALTA.

С уменьшением количества заявленных аварий в первые три месяца года уменьшился и объем возмещений за аварии, связанные с некачественным дорожным покрытием, – более чем наполовину или на 51%, составив неполных 20 тыс. евро.

«В основном или в 70% случаев заявки, поданные в BALTA из-за некачественного дорожного покрытия, касаются повреждений ходовой части автомобиля, которая является одной из важнейших его систем.

До сих пор самое большое возмещение, которое BALTA за всю историю своего существования выплатила из-за ям на дорогах, составило 50 590 евро – у автомашины, въехавшей в яму, лопнула задняя покрышка, и она потерпела аварию», – рассказал Савицкис.

Сравнивая 2017 год с предыдущим, председатель общества Latvijas Ceļu būvētājs Андрис Берзиньш указал, что качество дорог остается существенной проблемой, и убытки от нее продолжают расти. Если в 2016 году эти убытки составили 790 млн, то в 2017 году уже 880 млн.

«Это определяется как средний ущерб народному хозяйству, который покрывают транспортные предприятия и владельцы частных автомашин. Ущерб рассчитывается по международно признанной методологии, оценивая три важнейших аспекта. Во-первых, дополнительное потребление горючего, которое возникает при езде на более низких передачах. Во-вторых, необходимость платить дополнительно за разные ремонтные работы в сервисах. В-третьих, время, которое теряется при поездке из пункта А в пункт В», – говорит Берзиньш.

Latvijas Ceļu būvētājs призывает людей сообщать о ямах на дорогах в навигационном приложении Waze или в социальных сетях Twitter и Facebook.